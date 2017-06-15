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Sabri Sarıoğlu: "Hayallerimi çaldılar"
Sabri Sarıoğlu: "Hayallerimi çaldılar"
Giriş Tarihi: 15.6.2017
11:01
Güncelleme Tarihi: 15.6.2017
11:39
Galatasaray'da yönetimin ayrılık kararı aldığı Sabri Sarıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
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Sabri Sarıoğlu: "Hayallerimi çaldılar"
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