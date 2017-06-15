Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sabri Sarıoğlu: "Hayallerimi çaldılar"

Giriş Tarihi: 15.6.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 11:39
Sabri Sarıoğlu: Hayallerimi çaldılar

Galatasaray'da yönetimin ayrılık kararı aldığı Sabri Sarıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sabri Sarıoğlu: "Hayallerimi çaldılar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz