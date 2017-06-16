Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, ile 3 yıllık anlaşma sağladı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 12:16
Antalyaspor, Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı

, Lokomotif Moskova’da forma giyen ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Galatasaray'dan Salih Dursun'un yanı sıra Jeremy Menez ve Aydın Karabulut'u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Rusya'nın Lokomotif Moskova takımında forma giyen 27 yaşındaki ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

GEÇEN SENE TOPLAM 28 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat ve forvet oyuncusu Maicon, geçtiğimiz sezon Rusya Ligi'nde 24 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımı adına 4 kez de Rusya Kupası mücadelesine çıkan oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun birkaç güne kadar Antalya'ya gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor, Maicon ile 3 yıllık anlaşma sağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz