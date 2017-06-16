Fenerbahçe o ismi açıkladı

31 yaşındaki Faslı futbolcu Nabil Dirar
sağ kanat mevkiisinde forma giymekte.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
YARIN İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Monaco'da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da İstanbul'a getiriyor.
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Valbuena'nın ardından Monaco'nun 31 yaşındaki kanat oyuncusu Dirar ile de anlaştı. Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Dirar'ın menajeri Kouider, "Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek" dedi.