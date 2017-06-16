Karşıyaka'nın amigosu 'sanal devriye'ye yakalandı

1925'te kurulan Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 92. yıld önümünü İzmir'de gerçekleştirilen etkinliklerle 14 Haziran'da kutladı. Göztepeli taraftarlar, Göztepe Spor Kulübünün 92. kuruluş yıl dönümünde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında aynı anda meşale yaktı.

'TÜM İZMİR'İ YAKACAĞIZ'

14 yıl sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarından bir gün önce ezeli rakibi Karşıyaka'nın tribün lideri Altar Toker, Facebook hesabından bir paylaşım yaptı. Toker paylaşımında, "Kim büyükmüş yarın göreceğiz. Karşının çocukları mı, yoksa Karşıyaka çocukları mı? Siz semtinizi biz de tüm İzmir'i yarın yakacağız. Bizi izlemeye devam edin. Yarın akşam tüm semt sokağa" şeklinde yazdı.

'ŞAKA YAPTIM' DEDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı olarak görev yapan sanal devriye ekipleri Toker'in bu paylaşımını görünce hemen harekete geçti. Toker paylaşımından kısa süre sonra Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. 27 farklı suçtan emniyette kaydı bulunan Toker poliste verdiği ifadesinde, "Facebook'ta bu paylaşımı eğlence olsun diye yaptım. Ciddi değildim. Yakmadan kastım havai fişek gösterisiydi. Bizim gösterimizin daha güzel olacağını ima ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan adliyeye sevk edilen Toker tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

