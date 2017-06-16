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Monaco'dan kaleye ve savunmaya takviye

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 17:35
Monaco'dan kaleye ve savunmaya takviye

Fransa Ligue 1'de son şampiyon Monaco, İsviçreli file bekçisi Benaglio'yu 3 yıllığına renklerine bağladı. Monaco ayrıca sağ bek Gaspar'ı da Lyon'dan transfer etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, İsviçreli kaleci Diego Benaglio'yu kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen 33 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde sırasıyla Grasshopper, Stuttgart II ve Nacional takımlarında forma giyen Benaglio, 2008'de Wolfsburg'a transfer oldu. Deneyimli kaleci, 2009'da Bundesliga ve 2015'te Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadığı yeşil-beyazlı ekipte toplam 321 karşılaşmada forma giydi. Benaglio, İsviçre Milli Takımı ile 2006-2014 yıllarında 61 maça çıktı.

SAĞ BEKE DE TRANSFER

Geçen sezonun bir bölümünde sağ bek oynayan Nabil Dirar'ı Fenerbahçe'ye gönderen Monaco, Lyon'un 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Gaspar'ı aldı.

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Monaco'dan kaleye ve savunmaya takviye
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