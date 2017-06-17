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Burak listede yok Vida bekliyor...

Giriş Tarihi: 17.6.2017
Burak listede yok Vida bekliyor...

Milli golcüyü yüksek maliyeti nedeniyle istemeyen siyah-beyazlılar, diğer isimler için pazarlıklara devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki isimlerle ilgili son gelişmeler şöyle:
BURAK YILMAZ: Adı Beşiktaş ile çok anılan golcü ile bir temas yok. Çin'de yıllık 8 milyon Euro kazanan milli yıldız ile ilgili haberleri menajerlerin yaydığı ifade ediliyor.
DOMAGOJ VİDA: Dinamo Kiev forması giyen Hırvat stoper ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 4 senelik anlaşma sağlandı. Yönetim, şimdi Ukrayna kulübünün 7 milyon Euro'luk bonservis talebini düşürmeye çalışıyor.
ABOUBAKAR: Şenol Güneş'in yine takımda görmek istediği Kamerunlu golcünün transferi için yoğun bir çaba var. Aboubakar'ın haklarının yüzde 70'ini elinde bulunduran Lorient Kulübü'ne 5.5 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, yanıt bekliyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün gece transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, SABAH doğruladı. Çebi, "Burak gündemimizde yok. Marcelo, stoper alırsak gidebilir. Aboubakar için ise ümitliyiz" dedi.
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Burak listede yok Vida bekliyor...
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