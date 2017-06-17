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Samir Nasri için Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

Giriş Tarihi: 17.6.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 11:33
Samir Nasri için Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

Bafetimbi Gomis transferinde karşı karşıya oldukları belirtilen Beşiktaş ve Galatasaray için Fransa'dan da bomba bir iddia ortaya atıldı. İki kulüp Sevilla'nın Fransız yıldızı Samir Nasri için kılıçları çekti

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren ve sezon sonu Manchester City'ye geri dönen Samir nasri için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

13 MİLYON EURO BONSERVİS

Fransız 'L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Samir Nasri için tüm şartları zorluyor ve City'nin belirlediği 13 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazırlar.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

29 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan iki kulübün, Nasri'ye 3 + 1 yıllık sözleşme önerdikleri kaydedildi. City'le olan sözleşmesi 2018/2019 sezonunun sonunda bitecek olan Nasri'yi Çin ekibi Shanghai Shenhua ve İtalyan devi Milan'ın da istediği belirtiliyor.

Nasri geçen sezon Sevilla'yla çıktığı 31 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Samir Nasri için Beşiktaş ve Galatasaray devrede!
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