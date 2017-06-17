Samir Nasri için Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren ve sezon sonu Manchester City'ye geri dönen Samir nasri için Galatasaray ve Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.



13 MİLYON EURO BONSERVİS



Fransız 'L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Samir Nasri için tüm şartları zorluyor ve City'nin belirlediği 13 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazırlar.



3+1 YILLIK SÖZLEŞME



29 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan iki kulübün, Nasri'ye 3 + 1 yıllık sözleşme önerdikleri kaydedildi. City'le olan sözleşmesi 2018/2019 sezonunun sonunda bitecek olan Nasri'yi Çin ekibi Shanghai Shenhua ve İtalyan devi Milan'ın da istediği belirtiliyor.



Nasri geçen sezon Sevilla'yla çıktığı 31 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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