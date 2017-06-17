Talisca zammı kaptı

1.6 milyon Euro'ya oynayan sambacı yeni sezonda kulüpten 2 milyon Euro alacak

Manchester United'ın kendisiyle ilgilendiğini ve görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak gündeme oturan Anderson Talisca, bir yandan da Beşiktaş yönetimine mesaj göndererek zam istedi. Yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan sambacı, bir yıl daha kiralık olarak oynayacağı siyah-beyazlı ekipte maaşının düzeltilmesini talep etti. Geçen sezon 1.6 milyon Euro alan Talisca'nın herhangi bir rakam belirtmediği ancak yeni sezona daha iyi bir ücretle başlamayı beklediği öğrenildi. Bu isteği olumlu karşılayan siyah-beyazlılar ise yeni sezonda Anderson Talisca'nın maaşını 2 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.



ADA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Bu arada İngiliz basınında dün manşetleri Talisca süsledi. Brezilya'da bir televizyon kanalına yaptığı, "Manchester'ın bana ilgisi olduğu doğru. Görüşmeler yapılıyor. Mourinho'nun benimle uzun zamandır ilgilendiğini biliyorum" diyen Brezilyalı futbolcunun bu sözlerini birçok gazete ilk sayfasından duyurdu.



FRANCO'YA TALİP ÇIKTI

Beşiktaş'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Pedro Franco'ya Portekiz'den talip çıktı. Geçen sezonu Millonarios'ta kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcuyu, Portekiz'den Vitoria Guimares'in istediği iddia edildi. Portekiz Gazetesi Abola'nın haberine göre, Guimares takımının istediği stoperler arasında Franco da var ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar.



ÇİN'DEKİ İLK RAKİP ALMAN

Yaz döneminde Çin'de kamp yapacak olan Beşiktaş ilk hazırlık maçını Schalke 04'le oynayacak. Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Temmuz'da TSİ 14.50'de başlayacak olan maç, Zhuhai'deki Zhuhai Spor Merkezi'nde oynanacak.