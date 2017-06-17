Van der Wiel'in iddiaları yalan çıktı!

Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel'in avukatı Abide Gülel Birsen Ümit Akbulut hakkında yaptığı "Van der Wiel'i otelde de tehdit etti" açıklaması asılsız çıktı.



Van der Wiel'in avukatı Abide Gülel Birsen'in Ümit Akbulut hakkında gazetecilere yapmış olduğu açıklamada "Ümit Akbulut ve Sinan Siner'in adına kayıtlı herhangi bir resmi şirket yoktur, ayrıca Van der Wiel'i de otelde silahla tehdit ettiler" iddiasının asılsız olduğu gibi Ümit Akbulut'un "Adli Sicil Kaydı"nın "temiz" olduğu ortaya çıktı.

TAYLAND'DAKİ SPOR KULÜBÜ "BURİRAM UNİTED COMPANY LİMİTED"İN AKBULUT İLE ALAKASI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gregory van der Wiel'in avukatı Abide Gülel Birsen yaptığı açıklamada; Ümit Akbulut daha önce de, Tayland'daki spor kulübü olan "Buriram United Company Limited"i dolandırmıştır" iddiasının gerçek olmadığı bildirildi. Taylan'daki spor kulübü "Buriram United Company Limited", menajer Sinan Siner'e ait olan "Sin Artist Management" ile yaptığı öğrenildi. Tayland'lı spor kulübü Buriram'ın avukatlık bürosu Sinan Siner için şikayette bulunulduğu kaydedildi.

AVUKAT BİRSEN'İN ŞİRKET OLMADIĞI İDDİASI YALANMIŞ

Avukat Abide Gülel Birsen, Sinan Siner'e 'Sin Menagement' adlı şirketin olmadığını, İTO'ya kayıtlı olmadığını iddia etmişti. Yapılan detaylı incelemenin ardından Sinan Siner'e ait olan şahıs şirketi 'Sin Management'ın var olduğu ve "7710246850" vergi numarası ile Şişli Vergi dairesine bağlı olduğu öğrenildi.

VAN DER WIEL, SİLAHLA TEHDİT EDİLMEMİŞ! PARAYI TAKSİTLE VERMİŞ…

Birsen'in "Müvekkilim Gregory Van der Wiel'i otelde yapılan görüşmede, bir kişi Ümit Akbulut'un arkasında beliriyor ve silah çıkıyor arkasından. Silah göstererek, bunu gösteriyorlar" şeklinde yaptığı açıklama sonrası deşifre edilen Akbulut ile Van der Wiel'in yapmış olduğu WhatssApp görüşmesinde 'Paranın zorla alınmadığı ve parayı taksitle Sin Management'a ödendiği ortaya çıktı. Ümit Akbulut ile Wiel'in ödemeyle ilgili WhatssApp konuşmalarında ise Van der Wiel'e "Floyd Mayweather ile yapılacak olan etkinliğin Hollanda-Türkiye arasında yaşanan krizden ötürü ertelendiğini bildiren Akbulut'a "Tamam Kardeşim, sonra konuşuruz" dediği kaydedilerek, mahkemeye sunuldu.

Van der Wiel'in menajeri olduğunu iddia eden Mehmet Zeki Şahin'in de yalanı ortaya çıkmıştı…

Kendisini futbolcu Gregory Van der Wiel'in menajeri olarak tanıtan ve birlikte daha önce basın toplantısı düzenleyen Mehmet Zeki Şahin'in resmiyette ünlü futbolcunun menajeri olmadığı yeminli tercümeler tarafından ortaya çıkarılmıştı.

WİEL, FENERBAHÇE'YE VE YÖNETİMİNE DE KÜFÜR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan mahkeme belgerinde Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe yönetimine küfür ettiği konuşmalarının görüntüleri ortaya çıkan Van der Wiel'in avukatının, Ümit Akbulut hakkında gazetecilere beyan ettiği iddialarını doğrular yönde herhangi bir belge sunamadığı öğrenildi. (Haber7)