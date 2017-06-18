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, Erdoğan'a 1 milyon Euro istiyor

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 13:58
Altınordu, Erdoğan'a 1 milyon Euro istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden , gösterdiği başarılı performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken oyuncusu 'un bonservis ücretini 1 milyon Euro olarak belirledi.

Spor Toto Süper Lig'den Kasımpaşa'nın transfer etmek istediği gurbetçi oyuncu ile Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.

'nun 2014'te Almanya 3'üncü Lig ekibi MSV Duisburg'dan transfer ettiği Erdoğan, son 3 sezon kırmızı lacivertli formayı terletti. Sol kanatta görev alan 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 4 gol attı. Altınordu ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Erdoğan önceki yıllarda da Süper Lig ekipleriyle anılmasına rağmen teknik heyetin raporuyla kadroda tutulmuştu.

Öte yandan yönetim yarından itibaren iç transfer görüşmelerine hız verip, sözleşmeleri biten Arif, Sinan, Uğur ve Serkan'la mukavele yenilemek için düğmeye basacak. Kırmızı lacivertliler, bu arada forvet oyuncusu Hasan Kabze ile yollarını ayırdı. Kiralık oynayan Okan ise kulübü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a döndü. Yusuf Abdioğlu ise diğer teklifleri değerlendiriyor.

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Altınordu, Erdoğan'a 1 milyon Euro istiyor
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