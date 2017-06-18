Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman'la devam kararı aldı

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek olan ekibin teknik kadrosunu koruyarak, bütün gücü ile Süper Lig'e tekrar geri dönmenin çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, "3 Temmuz'da Rize'de toplanacak takımımız yeni sezona başlangıç yapacak. İlerleyen günlerde Başkanımız Metin Kalkavan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve teknik direktörümüzün katılımıyla kamuoyuna daha detaylı bilgilerin verileceği bir basın toplantısı düzenlenmesi yönünde karar alındı" ifadelerine yer verildi.