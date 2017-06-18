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Galatasaray'dan gece yarısı transfer operasyonu!

Giriş Tarihi: 18.6.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 10:15
Galatasaray'dan gece yarısı transfer operasyonu!

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ile her konuda anlaşma sağladı.

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Galatasaray'dan gece yarısı transfer operasyonu!
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