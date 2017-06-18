'Menajeri Ozan'ı Benfica'ya önerdi, teklif yok!'

Adı Benfica ile anılan Fenerbahçeli Ozan Tufan için Portekiz cephesinden de haberler çıkmaya başladı. Ancak oradan gelen haberlere göre işin aslı biraz farklıymış.

'TEKLİF YOK' DENDİ

Portekiz'in önde gelen iki spor gazetesi; O Jogo ve Record, Ozan Tufan hakkında Benfica ile ilgili çıkan haberleri sayfalarına taşıdı. 'Türkiye'den gelen iddialara göre Benfica, Ozan Tufan'la ilgileniyor' diyen gazeteler kendi edindikleri bilgileri de okurları ile paylaştı. Portekiz basını, Benfica'nın Ozan Tufan'ı istemediğini; Ozan Tufan'ın menajerinin oyuncusunu Benfica'ya önerdiğini yazdı. Benfica'dan herhangi bir teklif yapılmadı yazılan haberlerde, aksine, Benfica'nın Ozan Tufan'a sıcak bakmadığı da vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Benfica, Ozan Tufan için 8-10 milyon Euro civarında bir teklif hazırlamış ve Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Fenerbahçe'nin ise Ozan için 15 milyon Euro isteyeceği iddia edilmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor