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'Menajeri Ozan'ı 'ya önerdi, teklif yok!'

Giriş Tarihi: 18.6.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 14:33
'Menajeri Ozan'ı Benfica'ya önerdi, teklif yok!'

Portekiz basını, 'ın 'ya önerildiğini ancak 'Kartalların' herhangi bir teklif yapmadığını yazdı.

Adı ile anılan li için Portekiz cephesinden de haberler çıkmaya başladı. Ancak oradan gelen haberlere göre işin aslı biraz farklıymış.

'TEKLİF YOK' DENDİ

Portekiz'in önde gelen iki spor gazetesi; O Jogo ve Record, Ozan Tufan hakkında Benfica ile ilgili çıkan haberleri sayfalarına taşıdı. 'Türkiye'den gelen iddialara göre Benfica, Ozan Tufan'la ilgileniyor' diyen gazeteler kendi edindikleri bilgileri de okurları ile paylaştı. Portekiz basını, Benfica'nın Ozan Tufan'ı istemediğini; Ozan Tufan'ın menajerinin oyuncusunu Benfica'ya önerdiğini yazdı. Benfica'dan herhangi bir teklif yapılmadı yazılan haberlerde, aksine, Benfica'nın Ozan Tufan'a sıcak bakmadığı da vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Benfica, Ozan Tufan için 8-10 milyon Euro civarında bir teklif hazırlamış ve Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Fenerbahçe'nin ise Ozan için 15 milyon Euro isteyeceği iddia edilmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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'Menajeri Ozan'ı Benfica'ya önerdi, teklif yok!'
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