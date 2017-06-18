‘Sneijder ön kapıdan çıkmak istiyor’

Teknik Direktör Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Sneijder
'in menajeri Guido Albers, yönetime net mesajlar gönderdi. Yönetimin Sneijder kararını vermesi gerektiğini söyleyen Albers, "Galatasaray, Sneijder ile devam etmek istemiyorsa bunu bize söylemeli. O bir efsane. Galatasaray çok büyük bir takım. Sneijder, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. Galatasaray'dan ön kapıdan çıkmak istiyor. Kesinlikle arka kapıdan değil, ön kapıdan çıkmak istiyor.
G.Saray'da oynamayacaksa önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.