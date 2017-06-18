Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ön kapıdan çıkmak istiyor’

Giriş Tarihi: 18.6.2017
‘Sneijder ön kapıdan çıkmak istiyor’

Menajer Albers, “Galatasaray, ’i istemiyorsa bunu açıkça söylesin” dedi

Teknik Direktör Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 'in menajeri Guido Albers, yönetime net mesajlar gönderdi. Yönetimin Sneijder kararını vermesi gerektiğini söyleyen Albers, "Galatasaray, Sneijder ile devam etmek istemiyorsa bunu bize söylemeli. O bir efsane. Galatasaray çok büyük bir takım. Sneijder, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. Galatasaray'dan ön kapıdan çıkmak istiyor. Kesinlikle arka kapıdan değil, ön kapıdan çıkmak istiyor. G.Saray'da oynamayacaksa önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sneijder ön kapıdan çıkmak istiyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz