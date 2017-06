Bana ayrılık şartlarını sordu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı yıldızın takımdaki geleceği ile ilgili konuştu:

WESLEY SNEİJDER BANA AYRILIK ŞARTLARINI SORDU



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon öncesi yürütülen transfer çalışmalarının yanı sıra takımdaki geleceği merak konusu olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ve teknik direktör İgor Tudor'un durumlarını değerlendirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren transferlerin İstanbul'a gelmeye başlayacağı müjdesini veren Özbek, taraftarlara kombine alarak takıma destek vermeleri çağrısını yaptı.



HOCANIN İSTEMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL

Tudor'un Sneijder'i takımda istemediği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Dursun Özbek, "Böyle bir şey yok, olamaz da zaten. Sneijder, Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli bir oyuncusu. 1 senelik de kontratı var. Şimdi yeni sezonu açarken, yeni bir kadro oluştururken elbette ki önümüzdeki sezon kimlerle devam edeceğimiz konusuna karar vereceğiz. Eksiklerimiz belli, öncellikle eksiklerimizi tamamlayacağız. Daha sonra da kadromuzun dışında kalacak, beraber oynamayı düşünmediğimiz oyunculara karar vereceğiz. Sneijder, kontratı devam eden bir oyuncu. Hiçbir şey konuşulmamış bu manada. Bir yorum yapmak bence yanlış" dedi.



KENDİSİNİ BİR GÖRELİM

Sneijder'den gitmek istediğine dair teklif gelip gelmediği sorusuna Özbek, "Sneijder, menajeri vasıtasıyla bize bir transfer olasılığında nasıl davranacağımız konusunu sordu. Evet, yakın bir zamanda oldu. Şimdi dolayısıyla biz de kendisini bir görelim. Çünkü; Sneijder Galatasaray'a güzel hizmetler vermiş bir sporcu. Her iki tarafın da menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alırız" diye cevap verdi.



UÇAKLAR İNMEYE BAŞLAYACAK

Özbek, yapılacak transferler hakkında da şunları söyledi: "İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak. Bunun için son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben sevgili taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, transfer hassas bir iş. Parasında anlaşırsın, şartlarında anlaşamazsın. Şartlarında anlaşırsın, süresinde anlaşamazsın. Sadece bugünü bayram yapmak için ileriye dönük Galatasaray haklarından fedakarlık etmeyi yanlış buluyorum. Onun için elimizden gelen bütün gayretle, bütün titizlikle, kontratların Galatasaray için çok iyi tecelli etmesi için çalışıyoruz. Süreler bundan uzuyor. 13 Temmuz'da maç oynayacağız. Kamp önümüzdeki hafta başlayacak. Dolayısıyla biz de elimizi çabuk tutmak için her şeyi yapıyoruz. İnşallah çok kısa sürede de sevindirici haberleri taraftarlarımıza vereceğiz. Galatasaray'a küsmek darılmak olmaz. Herkes gelsin kombinesini, locasını alsın. Ve Galatasaray'a destek vermek için stada gelsinler."



İGOR TUDOR GÖREVİNİN BAŞINDA

Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasında futbolcuların, teknik direktör Tudor'un gönderilmesini istediği yönündeki haberlere de açıklık getiren Özbek, "Futbolcu isteyecek, biz teknik direktör değiştireceğiz! Hangi oyuncu grubu böyle bir şeye cesaret edebilir! Onların görevi sahada performanslarını sergilemek. Yönetmek, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun işi. Antrenör değişecekse Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Hiçbir şekilde oyuncu bunu ağzına dahi alamaz" dedi. Tudor'a güvendiklerini de vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın 2017-2018 dönemindeki koçu Sayın İgor Tudor. Bunda da herhangi bir fikir değişikliği söz konusu değil. Daha sezon başlamamış. Bahis açılmamış diyorsun, onları bahisleriyle baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.



YÖNETİM KURULU ZAYIF DEĞİL

öz bek, Levent Nazifoğlu'ndan boşalan göreve gelen Emre Alkin ile ilgili, "Beş yedek üyemiz var. Yönetim süresi üç sene, bu da uzun bir süre. Yorgunluklar oluyor, fikir ayrılıkları oluyor. Bundan dolayı yolda bazı arkadaşlar ayrılabiliyorlar. İstifa edenlerin yerine yenisi geliyor. Yönetim kurulumuz kesinlikle zayıf değil" dedi.



MENAJER ALBERS: NASIL GELDİYSE ÖYLE GİDER…

Sneijder'in menajeri Guido Albers önceki gece bir televizyon programına katılarak yönetime mesaj göndermişti. Sarı-kırmızılıların artık karar vermesi gerektiğini belirten Albers, "Galatasaray, Sneijder ile devam etmek istemiyorsa bunu bize söylemeli. O bir efsane. Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. Kesinlikle arka kapıdan değil ön kapıdan çıkmak istiyor. Nasıl geldiyse öyle gitmek istiyor. Eğer Galatasaray'da oynamayacaksa önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.



YA ABD YA DA RUSYA ...

Galatasa ray 'da geçen sezonun en çok tartışılan ismi olan Wesley Sneijder hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. ABD 'de MLS Ligi takımlarından New York City'nin gündeminde olan Hollandalı yıldız futbolcuyu, eski hocası Roberto Mancini'nin başına geçtiği Rus kulübü Zenit'in de istediği biliniyor.

