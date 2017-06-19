Son dakika: Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucu Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 20 Temmuz'da sahasında oynayacak.

ÖSTERSUNDS'TA GALATASARAY ŞAŞKINLIĞI!

ÖSTERSUND'U TANIYALIM

1996 yılında kurulan ve teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı Östersunds, İsveç Ligi'nde 21 puanla 3. sırada yer alıyor.

Takımın en golcü isimleri: Jamie Hopcutt (5), Saman Ghoddos (3), Curtis Edwards (3) ve Brwa Nouri (3)

Östersunds maçlarını 5 bin kişilik Jamtkraft Arena'da oynuyor. Kadrosunda, İsveç, Norveç, Yunanistan, Uganda, Gana, Irak, Komorlar, Hırvatistan, İngiltere, Kongo, İran ve Nijerya vatandaşı oyuncular var.