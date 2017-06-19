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Kavga çıkaracak iddia: Fenerbahçe'nin transfer hedefleri...

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 09:37
Kavga çıkaracak iddia: Fenerbahçe'nin transfer hedefleri...

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

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Kavga çıkaracak iddia: Fenerbahçe'nin transfer hedefleri...
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