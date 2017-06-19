Modric'e "yalancı şahitlik" suçlaması

Osijek kentindeki savcılığın yaptığı açıklamada, Modric'in, zimmetine para geçirmekle suçlanan eski Dinamo Zagreb Kulübü Başkanı Zdravko Mamic hakkında mahkemede yalancı şahitlik yaptığı ifade edildi.

Modric'in soruşturma sonucunda suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar ceza alabileceği kaydedildi.

Mahkeme, eski Başkan Mamic ve kardeşi Zoran Mamic'in, 2008'den beri Hırvat kulübünün yurt dışına yapılan transferlerden elde ettiği gelirden 15 milyon avroyu zimmetine geçirdiğini ve 1,6 milyon avro vergiyi ödemediğini açıklamıştı. Modric, konuyla ilgili davada şahit olarak dinlenmişti.

2008 yılında Dinamo Zagreb'den Tottenham'a transfer olan 31 yaşındaki Modric, 2012'den beri de Real Madrid formasını giyiyor.