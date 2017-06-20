Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Akhisar'da 2 imza birden

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 17:24
Akhisar'da 2 imza birden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Orhan Taşdelen ve Kadir Keleş'in sözleşmelerini 2 yıl uzattı.

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhan Taşdelen ve Kadir Keleş'in sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıklarını ifade etti.

Takımdaki yabancı futbolcularla görüşmelerin sürdüğünü belirten Eryüksel, "Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes ve Cikalleshi ile irtibatımız sürüyor. Ayrıca Custodio'dan boşalan ön libero mevkisine oyuncu arayışlarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eryüksel, sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü ile yollarını ayırdıklarını, 1 yıl daha kontratı bulunan Alper Uludağ'a da takım bulmasını söylediklerini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisar'da 2 imza birden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz