Akhisar'da 2 imza birden

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhan Taşdelen ve Kadir Keleş'in sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıklarını ifade etti.

Takımdaki yabancı futbolcularla görüşmelerin sürdüğünü belirten Eryüksel, "Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes ve Cikalleshi ile irtibatımız sürüyor. Ayrıca Custodio'dan boşalan ön libero mevkisine oyuncu arayışlarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eryüksel, sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü ile yollarını ayırdıklarını, 1 yıl daha kontratı bulunan Alper Uludağ'a da takım bulmasını söylediklerini kaydetti.