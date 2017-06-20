Paul Le Guen, Bursaspor için geliyor

Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu akşam saatlerinde Fransa'nın Lyon kentinden uçakla İstanbul'a gelecek Le Guen, burada Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve bazı yöneticilerle yemekte buluşacak.

İki tarafın yemekte prensipte yapılan anlaşmanın detaylarını konuşacakları, anlaşılması halinde deneyimli teknik adamın yarın Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

TRANSFERE LE GUEN ENGELİ

Bu arada Le Guen'in yeşil-beyazlı yöneticilerden oyuncu transferinde aceleci olmamalarını istediği öğrenildi.

Le Guen'in, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra transferlerle ilgili bir çalışma yapacağını yöneticilere bildirdiği de kaydedildi.

Yeşil-beyazlıların da yaşanan bu gelişmelerin ardından görüştükleri birçok oyuncudan çarşamba-perşembe gününe kadar süre aldıkları da ifade edildi.