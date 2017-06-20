Sabri, Kayserispor'la görüşecek!

Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında oynayan Kongo asıllı, Belçika A milli takım oyuncusu 27 yaşındaki Geoffrey Bia'yla 2 yıllık imza sözleşme yaptı.

Kayseri'de sağlık kontrolünden geçirilen 10 numara pozisyonunda oynayan Geoffrey Bia, daha sonra gittiği Kayserispor Tesislerini gezdi. Kongolu Bia, bir araya geldiği yöneticilerle anlaşmaya vardıktan sonra da 2 yıllık mukavele imzaladı.

SABRİ KAYSERİSPOR'LA GÖRÜŞECEK

Galatasaray Kulübünün sözleşmesini uzatmadığı Sabri Sarıoğlu, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor'la bir görüşme yapacak. Sabri'ye eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Sabri'nin hafta sonuna kadar Kayseri'ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.

Öte yandan Bandırmaspor'un sağbeki Ömer'in de Kayserispor'un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı öğrenildi