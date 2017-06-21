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İşte 'un yeni 10 numarası

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 16:58 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 17:24
İşte Kayserispor'un yeni 10 numarası

, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Hücuma yönelik orta saha pozisyonunda oynayan Bia ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanması planlanıyor.

Futbola Belçika'nın Charleroi takımında başlayan Bia, uzun yıllar Standard Liege forması giydi. 2015-2016 sezonunda İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Bia, bu ekiple ligde çıktığı 35 maçta 16 gol attı.

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İşte Kayserispor'un yeni 10 numarası
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