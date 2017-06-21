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Sabri Sarıoğlu’na yönetimden 36 bin Euro ceza

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 14:16
Sabri Sarıoğlu’na yönetimden 36 bin Euro ceza

, sözleşmesini uzatmadığı başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu’na geçtiğimiz sezon gereksiz kart gördüğü için kulüp yönetmeliği tarafından 36 bin Euro ceza verdi.

Galatasaray ile sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu'na kulüpten ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce gereksiz kart gören futbolculara ceza vereceğini açıklamıştı. Sarıoğlu da bu cezayı alan isimlerden oldu. 15 yıl forma giydikten sonra kulüple bu sezon sözleşmesi uzatılmayan başarılı futbolcu Kayserispor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gördüğü için para cezası aldı.

Başarılı oyuncunun gördüğü kartların gereksiz olduğunu düşünen yönetim, yönetmeliğe göre Sarıoğlu'na 26 bin Euro ceza kesti. 32 yaşındaki futbolcuya bu borç ihtarname ile bildirildi. Plaket verilmeden gönderilen Sarıoğlu, ihtarname ile karşı karşıya kaldı.
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Sabri Sarıoğlu’na yönetimden 36 bin Euro ceza
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