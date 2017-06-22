Türkiye'nin en iyi haber sitesi

5 milyon euroya Fenerbahçe'ye geliyor

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 10:32
5 milyon euroya Fenerbahçe'ye geliyor

Transferde bu sezon büyük oynayan Fenerbahçe en önemli atağını yaptı: Hatem Ben Arfa...

ARKADAŞINA GÖNDER
5 milyon euroya Fenerbahçe'ye geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz