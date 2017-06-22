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5 milyon euroya Fenerbahçe'ye geliyor
5 milyon euroya Fenerbahçe'ye geliyor
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2017
10:30
Güncelleme Tarihi: 22.6.2017
10:32
Transferde bu sezon büyük oynayan Fenerbahçe en önemli atağını yaptı:
Hatem Ben Arfa...
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