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, Rumen kaleci 'u transfer etti

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 15:47
Kayserispor, Rumen kaleci Silviu Lung'u transfer etti

Kayerispor, 28 yaşındaki Rumen kaleci 'u transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan , geçen sezon Astra Giurgiu ile ligde ve Avrupa kupalarında 43 maça çıktı.

Futbola Romanya 1. lig takımlarından Universitatea Craiova'da başlayan Silviu Lung, 2012'de transfer olduğu Astra Giurgiu takımının kalesini 5 sezon korudu.

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Kayserispor, Rumen kaleci Silviu Lung'u transfer etti
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