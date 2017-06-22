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Yeni Malatyaspor, Yalçın Ayhan ile anlaşamadı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 16:48
Yeni Malatyaspor, Yalçın Ayhan ile anlaşamadı

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, transfer görüşmeleri kapsamında gündemine aldığı defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile fiyat konusunda anlaşamadı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı yönetim, Başakşehir'den ayrılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı transfer etmek için futbolcunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Tecrübeli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Malatya ekibi, yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı.

Transfer politikasını yabancı ağırlıklı oyunculardan oluşturan sarı-siyahlı kulüp, yerli transferinde rotasını Başakşehir Kulübü'nden ayrılan tecrübeli savunmacı Yalçın Ayhan'a çevirdi. Yalçın Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, sunulan fiyatın yüksek olmasından dolayı bu transferi şimdilik askıya aldığı iddia edildi.

Yalçın Ayhan geçen sezon Başakşehir forması altında 31 müsabakaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol kaydetti.
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Yeni Malatyaspor, Yalçın Ayhan ile anlaşamadı
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