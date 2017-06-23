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’a Ukraynalı sağ açık

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 15:59
Giresunspor’a Ukraynalı sağ açık

TFF 1. Lig takımlarından , Ukrayna Premier Lig takımlarından Chornomorets Odessa’da forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ’yu kadrosuna kattı.

Transfere ilişkin açıklama yapan Giresunspor Balkanı Mustafa Bozbağ, "En iyi kadroyu kurmak için tüm arkadaşlarla beraber çabalıyoruz. Her yıl bir adım daha yaklaştığımız hedefimize ulaşmak için güçlü bir kadro kuracağız. Bugün anlaşmaya vardığımız Dymtro Korkishko kulübümüze, camiamız ve şehrimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

Öte yandan , Yunan asıllı İsveçli oyuncusu Panajotis Dimitriadis ile yeniden anlaşma sağladı. 2 Temmuz'da kampa girecek olan yeşil-beyazlı ekibin yeni hocasının da bayram sonrası belirleneceği öğrenildi.
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Giresunspor’a Ukraynalı sağ açık
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