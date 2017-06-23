İlkay Gündoğan, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı!

İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Türkiye'den transfer teklifi almasına rağmen şu an öyle bir düşüncesinin bulunmadığını belirterek, "Teklif geldi ama ben sıcak bakmadım. Benim Avrupa'da hedeflerim var. Şimdi gelse yine sıcak bakmam." dedi.

İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine ziyaretinde yaptığı açıklamada, İngiltere'ye transferinin ardından yaşadığı yoğun tempodan dolayı Spor Toto Süper Lig'i yakından takip edemediğini aktardı.

Üç günde bir maç oynadıklarını ve bu nedenle sürekli farklı yerlerde olduklarını anlatan İlkay, şunları kaydetti:

"Hatta Alman Ligini bile fazla takip edemiyorum. Türk Milli Takımının maçları olduğu zaman en azından özetini izlemeye çalışıyorum. Çok fazla tanıdığım oyuncu olduğu ve Türkiye'yi desteklediğim için takip etmeye çalışıyorum. Ama Süper Lig'e pek fazla bakamıyorum. Bazen skorlara, şampiyonluk adaylarına ve Balıkesirspor'a bakıyorum."

İlkay Gündoğan, Spor Toto Süper Lig takımlarından transfer teklifi almasına karşın şu an için Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ifade ederek, "Teklif geldi ama ben sıcak bakmadım. Benim Avrupa'da hedeflerim var. Şimdi gelse yine sıcak bakmam. Zaten 3 yıllık kontratım var. Kontrat bittiğinde 29 yaşına geliyorum. Ondan sonra ne olur bilmiyorum ama hedeflerim var. İngiltere'de çok mutluyum. Futbola burada devam etmek istiyorum." diye konuştu.

BALIKESİR'E YATIRIMLARI SÜRECEK

İlkay Gündoğan, aile olarak Balıkesir'e yatırım yapmak istediklerini ve bu konuyla babasının ilgilendiğini anlattı.

Kısa bir süre Türkiye'de bulunacağını ve ardından dönmesi gerektiğini dile getiren İlkay, "Biraz yorucu oluyor ama çok güzel geçiyor. Mutluyum burada olmaktan. Ben buraya fazla gelemesem de ailem buradaki işlerle ilgileniyor. Ailem İzmir'de oturuyor ama sık sık Balıkesir'e geliyorlar. Dedemler, dayımlar burada. Benim görevim tabii ki büyüklerimi ziyaret etmek." şeklinde konuştu.

Balıkesir'e ilk yatırımını yaptığını dile getiren İlkay Gündoğan, "Yatırımlar devam edecek. Düşünceler var ama net değil. İlkini yaptık o da küçük bir proje olmadığı için tamamlanması zaman istiyor. İnşallah Balıkesir'i güzelleştiririz. Ayrıca ben Dursunbeyspor'a yardımlarda bulundum. Duyduğum kadarıyla Dursunbeyspor'dan Balıkesirspor'a giden oyuncuların sayısında artış var. Umarım onları Türkiye'nin, Avrupa'nın büyük kulüplerinde görme imkanımız olur. Sonuçta onlarla gurur duyuyoruz ve en iyi şekilde yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG TAKIMLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

İlkay Gündoğan, bu sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı da tebrik etti.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa Liginde birkaç maçını izlediğini anlatan İlkay, şunları kaydetti:

"Lyon'a penaltı atışları sonucu kaybettikleri maçı izledim. Talihsizlik oldu ama Türkiye'yi çok iyi temsil ettiklerini düşünüyorum. Şampiyonluğu bu sezon hak ettiklerini duydum. En güzel futbolu bu sezon Beşiktaş oynamış. Tatil için gittiğim Amerika'da Cenk Tosun'u gördüm. Onunla biraz sohbet ettik. Süper Lig takımlarıyla gurur duyuyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Avrupa'da bizi temsil edecek inşallah. Başarılar diliyorum. Türk futboluna güzel katkılar sağlayacaklarını düşünüyorum. Vaktim oldukça izlemeye devam edeceğim."

"KÜÇÜKKEN EMRE BELÖZOĞLU HAYRANIYDIM"

İlkay Gündoğan, Türk futbolcular içinde kendisi için Emre Belözoğlu'nun yerinin farklı olduğunu belirtti.

"Ben küçükken Emre Belözoğlu hayranıydım, onu seyretmeyi çok seviyordum" diyen İlkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında o solak, ben sağ ayağımı kullanıyorum. Pek fazla benzerliğimiz yok ama ikimiz de orta saha oyuncusuyuz. Ben rakiplerim olan orta saha oyuncularına dikkat ederim. Sahada nasıl hareket ediyorlar, nasıl paslaşıyorlar? Emre ağabeyi o yönden çok seviyorum. Kendisiyle de tanıştım. Çok iyi bir ağabeyimdir ve Başakşehir'de de bu sezon güzel şeyler yaptılar. Onu da ayrıca tebrik ediyorum."

İlkay Gündoğan, Avrupa'dan en beğendiği oyuncuların Messi, Iniesta, Neymar ve Suarez olduğunu, Barcelona'nın futbolunu izlerken büyük keyif aldığını vurguladı.

İlkay, başarılı oyuncu yaşadığı sakatlığıyla ilgili olarak da "Henüz takımla idman yapamıyorum. Kendim çıkıyorum idmanlara. 6 ay oldu. Çapraz bağlarım koptu. Sonra ameliyat oldum. Rehabilitasyon kolay değil ama sahaya döndükten sonra işler kolaylaşacak. İnşallah sezon başladıktan sonra takımla beraber başlarım. Adım adım dönerim sahalara." diye konuştu.

"EN İYİSİ PEP GUARDİOLA"

İlkay Gündoğan, formasını giydiği Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan da övgüyle söz etti.

"Benim için dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola" diyen İlkay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol zekası çok üst düzeyde. Çok iyi bir insan. Benim çok sevdiğim bir hoca. Onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Zaten Manchester City takımına ilk transferi ben oldum. Bu benim için başka bir duyguydu. Takımı ve beni daha iyi bir futbolcu yapacağını düşünüyorum. Sakatlığım olmasaydı daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyordum. Bu sezon yine başlıyorum. Hem Şampiyonlar Liginde hem Premier Lig'de iyi yerlere gelmek istiyoruz. Onun için çalışacağız."