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Le Guen, için 4 milyon Euro’yu reddetti

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 11:29
Le Guen, Bursaspor için 4 milyon Euro’yu reddetti

’un dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Fransız teknik adam Le Guen’in bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği bildirildi.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen yeşil-beyazlı kulüp, takımın başına 53 yaşındaki Fransız teknik adam 'i getirdi.

Dün Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıllığına 'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir kulübe geldiğini, güçlü bir kadro kuracaklarını ve en iyilerle rekabet edeceklerini söyledi.

4 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Deneyimli teknik adamın bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ve yeşil-beyazlıların yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ve bonus ücretleri teklifine 'Evet' dediği bildirildi.

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Le Guen, Bursaspor için 4 milyon Euro’yu reddetti
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