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Manisaspor'da yeni hedef Ethem

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 15:55
Manisaspor'da yeni hedef Ethem

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Adanaspor'un stoperi Ethem Pülgir'e kanca attı.

Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig'de forma şansı bulamadığı için sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Manisa'ya davet edildi. Kartalspor'da profesyonel olan Ethem; Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da da oynadı. Ethem, Süper Lig'de 10, 1. Lig'de 71, 2. Lig'de 13 müsabakada görev aldı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Dış transferde anlaştığımız 3 isim dışında daha 8 takviyeye ihtiyacımız var. 1'er kaleci, stoper, sol bek, sol kanat, santrfor ve 3 orta saha transferi düşünüyoruz. Bizi hedefe götürecek, bütçemize ve takıma uyum sağlayacak isimler bizlerle olacak" dedi.

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Manisaspor'da yeni hedef Ethem
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