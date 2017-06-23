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Sneijder'de yönetime rest! "Gelmiyorum"

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 09:44
Sneijder'de yönetime rest! Gelmiyorum

Wesley Sneijder, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararın bir an önce verilmesini istedi.

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Sneijder'de yönetime rest! "Gelmiyorum"
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