3 Büyükler'in Arda derbisi

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'la ortak çalışan Jorge Mendes, yıldız futbolcuya Çin, İtalya ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye'den de teklifler geldiğini açıklamıştı. İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesi ise Arda'nın Barcelona'dan Sporting Lizbon'a transfer olabileceğini iddia etmişti. Arsenal de Arda'ya talip olan kulüpler arasında. Ada temsilcisinin, oyuncunun bonservisine 30 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü. Arda'nın tüm bu tekliflere rağmen Barça'dan ayrılmak istemediği belirtiliyor.