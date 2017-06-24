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İşte Pepe transferinde son durum

Giriş Tarihi: 24.6.2017 15:56 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 16:04
İşte Pepe transferinde son durum

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe ile mali konularda uzlaşmaya çalışıyor.

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İşte Pepe transferinde son durum
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