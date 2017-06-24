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İşte Pepe transferinde son durum
İşte Pepe transferinde son durum
Giriş Tarihi: 24.6.2017
15:56
Güncelleme Tarihi: 24.6.2017
16:04
Beşiktaş
, Portekizli oyuncu
Pepe
ile mali konularda uzlaşmaya çalışıyor.
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