Rizespor'dan flaş Kweuke kararı

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, mevcut kadrolarını koruyup teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'den düşen kadroda bulunan ve sözleşmeleri sona eren kaleci Abdoulaye Diallo ile Godfrey Oboabona dışında henüz takımdan ayrılması netleşen oyuncu olmadığını, teknik direktör Hikmet Karaman'ın 3 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi raporunu tamamlamak için çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Takımın mevcut kadrosunu korumayı hedeflediklerini belirten Mete, şöyle devam etti:

"Birçok oyuncumuz ile görüştük. Hepimizin ortak hedefi, bu takımı yeniden layık olduğu Süper Lig'e taşımak. Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. TFF 1. Lig'de misafir olduğumuzu düşünüyoruz. Buna göre de yol haritamızı belirledik. Takım kaptanımız Kweuke büyük olasılıkla bizimle devam edecek. Dhurgham İsmail'in ameliyatı sonrasında son durumunu değerlendireceğiz. Değer verdiğimiz bir oyuncu, dönüşü uzun sürerse buna göre karar vereceğiz. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ramazan Bayramı sonrasında daha hareketli olacağız."

Transfer etmek istedikleri oyuncuların hemen hemen belli olduğuna değinen Mete, "Hedefimiz, alacağımız oyuncuların uzun yıllar takıma katkı sağlaması. Mevcut kadromuzu koruyup en az 4 takviye yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda yol alıyoruz. Birçok oyuncu ile temasa geçtik. Taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu takımı yönetimi, teknik ekibi, futbolcusu ile hep birlikte biz düşürdük, yine bu yükü biz kaldıracağız." diye konuştu.

Saffet Mete, teknik direktör Hikmet Karaman'ın transfer çalışmalarını yurt dışında sürdürdüğünü sözlerine ekledi.