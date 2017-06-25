Altınordu Başkanı Özkan: Berke'ye 10 Avrupa kulübünden teklif var

Başkan Özkan, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Süper Lig'e yükselmeleri için henüz erken olduğunu ifade ederek, "Ben bu işi biliyorum. Bu işe yeni başlamış, popülist bir yönetici değilim. 35'li yaşlarımdan başlayarak 3'üncü Lig'de, 2'nci Lig'de, TFF 1'inci Lig'de şampiyonluklar yaşayıp, Süper Lig'e kadar her şeyi gördüm. Altyapıda almadığımız kupa kalmadı.

Burada gökdelen inşaa ediyoruz. Bunun temeli çok sağlam olmalı, yoksa 5 katlı bir bina bile göçer gider. Altınordu'da 2020 yılında Süper Lig'e çıkma, 2023'te Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var" dedi.

Torbalı'daki Metin Oktay Tesislerinin uzun süredir hayalini kurduğu bir yerleşke olduğunu ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "30'lu yaşlarımda Avrupa'da birçok tesisi gezdim ve bu tesisler hep hayalimde vardı. Burası çocuklarımız için bir okul. Yılların tecrübesini buraya aktardık. Şimdilik 75 çocuğumuz futbol eğitimi alıyor, yurtta kalıyorlar. İkinci lojman yapıldıktan sonra tesisimiz 100 gence hizmet verecek. Yetiştirici olmak istiyorsak, tüketen değil üreten olmak istiyorsak bunları yapmalıyız. Türkiye'de 30 milyon genç nüfus var. En önemli kaynağımız gençlerimiz diyoruz. Gençlerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak biz yetişkinlerin işi. Çocuklarımıza İngilizce eğitimi de veriyoruz, satranç da bizim için çok önemli" diye konuştu.

BERKE'YE AVRUPA'DAN 10 TALİP

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, son olarak A Milli Takım'a davet edilen 17 yaşındaki kalecileri Berke Özer'e, Avrupa'dan 10 kulübün talip olduğunu açıkladı. Bir süre önce Berke'nin bonservis ücretini 5 milyon Euro olarak belirleyen Özkan, "Berke bizim evladımız. Aşağı yukarı Avrupa'dan 10 kulüp bize Berke'yi sordu. Benim hayalim bütün çocuklarımızın Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Lig 1, Serie A ve Belçika liglerinde oynaması. Çocuklarımız A takım forması giydirmeden gitmeyecek. Bu armaya hizmet edecekler, sonra gidecekler. 3-5 defa giyip gitmeyecekler, en azından yarım sezon oynamalılar. Benim hayalim tam sezon görev almaları. Berke süper bir kaleci, ceza sahasına hakim, ayakları çok iyi ve iletişimi üst düzeyde" yorumu yaptı.

Başkan Özkan, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, kendisine görüşmeye geleceğini söylediğini ancak konuyu bilmediğini dile getirdi.