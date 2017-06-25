Trabzonspor 3 transferi kampa yetiştirmeye çalışıyor

2017-18 sezonunda zirve yarışının içerisinde olmayı arzulayan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi planlayan bordo mavililerin, uzun süredir temas halinde olduğu Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı, Milan'dan Juraj Kucka ile Medipol Başakşehir'den Edin Visca transferlerinde sona yaklaştığı kaydedildi.

RESMİYET KAZANDIRILACAK

Bu oyuncular için son detayları görüşen Trabzonspor, 2 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak yurt dışı ilk etap kampına kadar bu transferlere resmiyet kazandırmayı hedefliyor. Başkan Muharrem Usta'nın da bayramda transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya'ya gideceği bildirilirken, kamp öncesi transfer çalışmalarının da büyük oranda tamamlanacağı belirtildi.



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