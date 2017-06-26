Altınordu kadrosu daha da gençleşti

Kadroda Altınordu patentli tam 22 oyuncu yer alırken, geçen sezon forma giyen gençlere ek olarak Cihan Topaloğlu, Ozan Can Oruç, Şahan Akyüz, Rıdvan Özdemir, Çağrı Oğuz, Caner Aktaş, Mutlu Aksu Doğan ve Onur Demir'de A Takım ile birlikte hazırlık kampında yer alacak.

Kadrodaki en genç oyuncu 26 Mayıs 2000 doğumlu kaleci Ozan Can Oruç, en tecrübelisi ise 16 Şubat 1989 doğumlu Uğur Arslan Kuru oldu.

Kadroda geçen sezondan gençler Berke Özer, Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Ali Mert Aydın, Recep Yemişçi, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Berk Erel, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli, Barış Alıcı, Enis Durak ve Fatih Aktay ile Erce Kardeşler, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu bulunuyor.

Sözleşmeleri biten ancak devam etmelerine kesin gözüyle bakılan Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Arif Morkaya ve Okan Derici ile birlikte kadro 29 kişiye ulaşacak.