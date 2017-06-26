Cengiz Ünder 50 milyon € bile eder

- Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz kendine bakarsa, değerini çok artırır. Ama böyle oyuncuların sosyal gelişimlerini sağlayacaksın, yanına yaşam koçları vereceksin. Çünkü İstanbul bir törpüdür...
- Beşiktaş için üçüncü büyük bile demek istemiyorlardı ama iki sene üst üste şampiyon oldular. Bir hazımsızlık var. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk için varını yoğunu ortaya dökecek
Başarılı bir iş adamı, altyapı uzmanı, eski bir yönetici ve her şeyden önemlisi bir futbol aşığı… Sinan Vardar
, bayram tadında bir futbol sohbetiyle karşınızda…
Ligimizin gözde ismi, Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder ile başlayalım. Sayın Göksel Gümüşdağ diyor ki '
7-8 milyon Euro veren var ama satmayacağım.' Böyle devam ederse Cengiz'in geleceği nasıl olur?
Cengiz, 50 milyona bile gider kendine iyi bakarsa. Bu oyuncuların sosyal gelişimlerini sağlayacaksın, yaşam koçları vereceksin. Çünkü İstanbul bir törpüdür. Batuhanlarla, Buraklarla büyük şehir sendromunu yaşadım. Anadolu'dan gelen 10 futbolcudan 8'i İstanbul'da başarısız olur.
Ozan Tufan'ın Bursa'da oynadığı futbola bak, Fenerbahçe'de oynadığına bak. Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri Alper Potuk'tur.
17 yaşındayken almak istedim onu.
Ozan, F.Bahçe'de çok mu kötü oynadı yani..
Bursaspor'dayken harikaydı, çok iyi oynuyordu ön liberoda. Şimdi Avrupa'dan Valencia ve Benfica istiyor diyorlar. Valencia kafayı yedi herhalde diye düşündüm. Yeteneği var ama ağır bir oyuncu. Evet.. F.Bahçe'de iyi olamadı..
Peki Emre Mor için ne diyeceksiniz?
Emre Mor'da davranışlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Emre Mor'un çok övülmesi de bir hata.
Çok ciddi sıkıntıları var. Türkiye'ye gelirse, yaşam koçu ve psikolojik destek verilmeli. Altyapıda bu eğitim verilmiyor. Tekrar söylüyorum, Batuhan gibi bir forvet yeryüzüne çok zor gelir.
Ben yönetimden ayrılırken, 'Buna bir yaşam koçu verin' dedim. Çünkü o zaman altyapının iki tane psikiyatristi vardı. A takıma söylediğimde, 'Abi ne psikiyatristi bizim futbolcular deli mi?' diyorlardı. Bunlara psikiyatrist desteği vermedin bak, İbrahim Kaş, Muhammed, Batuhan sonunda yok oldu gitti…
KİRALIK FUTBOLCU RİSKTİR
Beşiktaş'ta son iki sezondur aynı şey oluyor, Sosa ve Gomez kalacak mı gidecek mi soruları vardı. Şimdi de Aboubakar ve Talisca için aynı şeyler yaşanıyor. Bu ikisi giderse, Beşiktaş geçen yıl olduğu gibi yine yerine oyuncu bulur, yoluna devam mı eder?
'Futbolcu satarsan, futbolcu alırsın' durumuna geldi
Türk futbolu. Bana feyz aldığım Derwall'ler, Gündüz
Tekin Onay'lar, 'Kiralık oyuncu almamak lazım'
derlerdi. Mesela Altınordu'nun kafasına silah
dayasan kiralık futbolcu almaz. Kulüpler ekonomik sıkıntısı olduğu için bu yöne gidiyor.
Kiralık alıyorsun
gündeme getiriyorsun, sonra takımına daha iyi
bir teklif geliyor, başka yere satıyor. Kiralık futbolcu
risktir. Vitrine çıkarıyorsun başka yere gidiyor.
Marcelo'nun satışı gündemde...
Kesinlikle satılmamalı. Zaten iki senedir stoper
arıyordu Beşiktaş. Takıma uyum sağlamış birini bulmuşsun, onu satmaya kalkıyorsun.
Onu satarsan
bu sefer iki stoper lazım. Mitrovic ve Ersan'ı
oynatmıyorsun. 10 milyon Euro verseler bile satmam. Çünkü yerine iki adam gerekiyor.
Beşiktaş'ta uzun süre yöneticilik yapan Sinan Vardar, altyapının gelişiminde büyük pay sahibi olan isimlerden biri.
YENİ İSİMLER BULUNMALI
Aboubakar'ın durumu hala net değil. Cenk takımın birinci golcüsü diyorlar. Bu yoruma katılıyor musunuz?
Aboubakar'ın bazı hataları oldu ama çok
faydalı biriydi. Talisca da aynı.. İkisinin kaybı,
bir de üzerine Marcelo satışı olursa Beşiktaş
zorlanır. Biraz Almanya'ya bakmalı… Yeni
Olcay'lar, Gökhan'lar, Veli'ler var. Ama maalesef
menajer oyunları var.
Talisca'nın 'ManU beni istiyor' açıklamasına ne diyorsunuz?
Bunlar menajer oyunları…
HAMZA'YI BIRAKMAK BÜYÜK BİR HATAYDI
G.Saray'da İgor Tudor ile başarı gelir mi?
Galatasaray'ın en büyük
yanlışı Hamza Hamzaoğlu'nu bırakmak
oldu. Adam şampiyon yaptı, kupa
aldı ama işine son verdiler. Büyük yanlış yaptılar. Hamza olsaydı maddi olarak bu kadar içeri girmezlerdi.
Bu sene lig ilginç
olacak. Hareketli bir lig bizi bekliyor. Beşiktaş
için üçüncü büyük bile demek istemiyorlardı
ama Beşiktaş iki sene üst üste
şampiyon oldu. Bir hazımsızlık var. Hem
Galatasaray hem Fenerbahçe, şampiyonluk
için varını yoğunu ortaya dökecek.
WESLEY SNEİJDER ALDIĞI MAAŞI HAK ETMİYOR
Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrılmalı mı?
Kesinlikle ayrılmalı. Geçen
sene ne yaptı Sneijder? 5 milyon
Euro alıyor adam. Ne oynuyor da bu kadar kazanıyor anlamıyorum.