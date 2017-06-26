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50 milyon € bile eder

OGÜN ŞAHİNOĞLU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.6.2017
Cengiz Ünder 50 milyon € bile eder

SABAH’ın bayram röportajları devam ediyor… Bugünkü konuğumuz futbol sevdalısı

- Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz kendine bakarsa, değerini çok artırır. Ama böyle oyuncuların sosyal gelişimlerini sağlayacaksın, yanına yaşam koçları vereceksin. Çünkü İstanbul bir törpüdür...

- Beşiktaş için üçüncü büyük bile demek istemiyorlardı ama iki sene üst üste şampiyon oldular. Bir hazımsızlık var. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk için varını yoğunu ortaya dökecek

Başarılı bir iş adamı, altyapı uzmanı, eski bir yönetici ve her şeyden önemlisi bir futbol aşığı… , bayram tadında bir futbol sohbetiyle karşınızda…

Ligimizin gözde ismi, Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder ile başlayalım. Sayın Göksel Gümüşdağ diyor ki '7-8 milyon Euro veren var ama satmayacağım.' Böyle devam ederse Cengiz'in geleceği nasıl olur?
Cengiz, 50 milyona bile gider kendine iyi bakarsa. Bu oyuncuların sosyal gelişimlerini sağlayacaksın, yaşam koçları vereceksin. Çünkü İstanbul bir törpüdür. Batuhanlarla, Buraklarla büyük şehir sendromunu yaşadım. Anadolu'dan gelen 10 futbolcudan 8'i İstanbul'da başarısız olur. Ozan Tufan'ın Bursa'da oynadığı futbola bak, Fenerbahçe'de oynadığına bak. Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri Alper Potuk'tur. 17 yaşındayken almak istedim onu.

Ozan, F.Bahçe'de çok mu kötü oynadı yani..
Bursaspor'dayken harikaydı, çok iyi oynuyordu ön liberoda. Şimdi Avrupa'dan Valencia ve Benfica istiyor diyorlar. Valencia kafayı yedi herhalde diye düşündüm. Yeteneği var ama ağır bir oyuncu. Evet.. F.Bahçe'de iyi olamadı..

Peki Emre Mor için ne diyeceksiniz?
Emre Mor'da davranışlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Emre Mor'un çok övülmesi de bir hata. Çok ciddi sıkıntıları var. Türkiye'ye gelirse, yaşam koçu ve psikolojik destek verilmeli. Altyapıda bu eğitim verilmiyor. Tekrar söylüyorum, Batuhan gibi bir forvet yeryüzüne çok zor gelir. Ben yönetimden ayrılırken, 'Buna bir yaşam koçu verin' dedim. Çünkü o zaman altyapının iki tane psikiyatristi vardı. A takıma söylediğimde, 'Abi ne psikiyatristi bizim futbolcular deli mi?' diyorlardı. Bunlara psikiyatrist desteği vermedin bak, İbrahim Kaş, Muhammed, Batuhan sonunda yok oldu gitti…

KİRALIK FUTBOLCU RİSKTİR

Beşiktaş'ta son iki sezondur aynı şey oluyor, Sosa ve Gomez kalacak mı gidecek mi soruları vardı. Şimdi de Aboubakar ve Talisca için aynı şeyler yaşanıyor. Bu ikisi giderse, Beşiktaş geçen yıl olduğu gibi yine yerine oyuncu bulur, yoluna devam mı eder?
'Futbolcu satarsan, futbolcu alırsın' durumuna geldi Türk futbolu. Bana feyz aldığım Derwall'ler, Gündüz Tekin Onay'lar, 'Kiralık oyuncu almamak lazım' derlerdi. Mesela Altınordu'nun kafasına silah dayasan kiralık futbolcu almaz. Kulüpler ekonomik sıkıntısı olduğu için bu yöne gidiyor. Kiralık alıyorsun gündeme getiriyorsun, sonra takımına daha iyi bir teklif geliyor, başka yere satıyor. Kiralık futbolcu risktir. Vitrine çıkarıyorsun başka yere gidiyor.

Marcelo'nun satışı gündemde...
Kesinlikle satılmamalı. Zaten iki senedir stoper arıyordu Beşiktaş. Takıma uyum sağlamış birini bulmuşsun, onu satmaya kalkıyorsun. Onu satarsan bu sefer iki stoper lazım. Mitrovic ve Ersan'ı oynatmıyorsun. 10 milyon Euro verseler bile satmam. Çünkü yerine iki adam gerekiyor.


Beşiktaş'ta uzun süre yöneticilik yapan Sinan Vardar, altyapının gelişiminde büyük pay sahibi olan isimlerden biri.

YENİ İSİMLER BULUNMALI

Aboubakar'ın durumu hala net değil. Cenk takımın birinci golcüsü diyorlar. Bu yoruma katılıyor musunuz?
Aboubakar'ın bazı hataları oldu ama çok faydalı biriydi. Talisca da aynı.. İkisinin kaybı, bir de üzerine Marcelo satışı olursa Beşiktaş zorlanır. Biraz Almanya'ya bakmalı… Yeni Olcay'lar, Gökhan'lar, Veli'ler var. Ama maalesef menajer oyunları var.

Talisca'nın 'ManU beni istiyor' açıklamasına ne diyorsunuz?
Bunlar menajer oyunları…

HAMZA'YI BIRAKMAK BÜYÜK BİR HATAYDI

G.Saray'da İgor Tudor ile başarı gelir mi?
Galatasaray'ın en büyük yanlışı Hamza Hamzaoğlu'nu bırakmak oldu. Adam şampiyon yaptı, kupa aldı ama işine son verdiler. Büyük yanlış yaptılar. Hamza olsaydı maddi olarak bu kadar içeri girmezlerdi. Bu sene lig ilginç olacak. Hareketli bir lig bizi bekliyor. Beşiktaş için üçüncü büyük bile demek istemiyorlardı ama Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon oldu. Bir hazımsızlık var. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe, şampiyonluk için varını yoğunu ortaya dökecek.

WESLEY SNEİJDER ALDIĞI MAAŞI HAK ETMİYOR

Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrılmalı mı?
Kesinlikle ayrılmalı. Geçen sene ne yaptı Sneijder? 5 milyon Euro alıyor adam. Ne oynuyor da bu kadar kazanıyor anlamıyorum.
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Cengiz Ünder 50 milyon € bile eder
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