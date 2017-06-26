Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran kadro dağılıyor

Sarı kırmızılı ekibi, 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan kadro dağılma noktasına gelirken bu şartlarda her mevkiye takviye yapmalarının şart olduğunu belirten Başkan Sepil, şunları söyledi:

"Mevcut kadronun yarısı gidecek. O nedenle her bölge için çalışmalarımız sürüyor. Transferde geç kaldığımıza dair eleştiriler yapılsa da biz emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Takviye yaparken ağırlıklı olarak yurt dışında oynayan yabancı oyuncuları tercih edeceğiz. İç piyasada maliyetler inanılmaz yüksek."

Sarı kırmızılılarda Jahovic, Kobakhidze, Schwechlen, Segbefia, Halil, Tayfur, Emrecan, Salim, Göktuğ, Eren ve kaleci Günay takımda kalırken, Emre, Umut, Soner, Gençer, Burak, Kone, Gökhan ve Sinan'la yollar ayrıldı. Gosso, Mehmet Erdem, Hakan, Murat, Yavuz, Lokman, Fuchs, Tanju ve Canberk'in ise ayrılacağı öne sürüldü.

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak Göztepe'de o tarihe kadar en az 5 futbolcunun transfer edileceği öğrenildi. Teknik direktör Tamer Tuna, geniş bir listelerinin olduğunu ifade ederek, "En doğru isimleri takıma kazandıracağız. Avusturya kampına kadar iskeleti oluşturacağız" dedi.

GÖKHAN VE KONE SAMSUNSPOR YOLUNDA

Göztepe'nin geçen sezon devre arasında Samsunspor'a kiraladığı golcü Famoussa Kone'nin önümüzdeki sezon için de Samsunspor'la prensip anlaşmasına vardığı bildirilirken, yine devre arasında Bandırmaspor'a kiralık verilen orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'in de aynı kulübe gideceği öğrenildi. Samsunspor Başkanı Erkut Tutu yaptığı açıklamada 2 oyuncu için Göztepe ile el sıkıştıklarını belirtti, "Kone ve Gökhan'ı imza için haftaya Samsun'a davet edeceğiz" dedi.

DENİZ YILMAZ İMZALAYACAK

Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Göztepe, Bursaspor'un golcüsü Deniz Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Deniz Yılmaz'ın İzmir'e gelerek Urla Adnan Süvari Tesislerini gezdiği ifade edildi. Göztepe ile her konuda anlaşan deneyimli forvetin hafta sonuna kadar resmi sözleşmeye imza atabileceği kaydedildi.