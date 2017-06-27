Galatasaray'ın yeni golcüsü Gomis yarın geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in, yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Golcü futbolcuyu taşıyacak uçağın yarın saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

OLYMPİQUE MARSİLYA'DAN GOMİS'E VEDA MESAJI

Bu arada Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, adı Galatasaray ile anılan Bafetimbi Gomis için veda mesajı yayımladı.

Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız futbolcunun gelecek sezon takımda yer almayacağı ve Gomis'e katkılarından dolayı teşekkür edildiği bildirildi.

Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülen forvet oyuncusu, Fransız ekibinde 2016-2017 sezonunda forma giydiği 34 resmi maçta 21 gol kaydetti.