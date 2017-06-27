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'ın yeni golcüsü yarın geliyor

Giriş Tarihi: 27.6.2017 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 12:07
Galatasaray'ın yeni golcüsü Gomis yarın geliyor

'ın anlaşmaya vardığı , yarın saat 17.00'de İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in, yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Golcü futbolcuyu taşıyacak uçağın yarın saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

OLYMPİQUE MARSİLYA'DAN GOMİS'E VEDA MESAJI

Bu arada Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, adı ile anılan için veda mesajı yayımladı.

Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız futbolcunun gelecek sezon takımda yer almayacağı ve 'e katkılarından dolayı teşekkür edildiği bildirildi.

Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülen forvet oyuncusu, Fransız ekibinde 2016-2017 sezonunda forma giydiği 34 resmi maçta 21 gol kaydetti.

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Galatasaray'ın yeni golcüsü Gomis yarın geliyor
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