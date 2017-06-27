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Pepe olmazsa o gelecek
Pepe olmazsa o gelecek
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Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2017
11:02
Güncelleme Tarihi: 27.6.2017
11:16
Kara Kartal, teknik direktör Güneş'in raporu doğrultusunda aradığı stoperi buldu.
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