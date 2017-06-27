Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'de kaldı!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 20:08
Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı!

Kulübünün, milli kaleci ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi , yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz