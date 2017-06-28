Flaş iddia: Sneijder, Los Angeles FC ile anlaştı!

Amerika'nın önemli spor yayıncılarından olan ESPN, Wesley Sneijder hakkında flaş bir iddia ortaya attı. ESPN'in haberine göre MLS'in yeni takımlarından Los Angeles FC, sarı kırmızılı oyuncu ile yıllık 3,5 milyon Dolar karşılığı el sıkıştı.

HABER BU SEFER 'İÇERDEN'

Haberi güçlü yapan ise, Los Angeles FC'nin kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda kulübün başkanlığını da yapan Tom Penn'in ESPN adına uzun yıllar boyunca NBA analizleri yapmış olması. Yani haber 'içeriden' denen türden.

2018'E KADAR GALATASARAY'DA DEVAM

Yeni sezonda California'daki Banc Stadı'nda çıkacağı maçları dört gözle bekleyen LA FC, MLS'e 2018 yılının Mart ayında katılacak. Sneijder'in de bu tarihe kadar Galatasaray'da devam edeceği, 2018'in Ocak ayından itibarense Amerika Birleşik Devletlerine gelip, Los Angeles FC'ye katılacağı belirtildi.

Sneijder, LA FC'ye giderse, özel lobili, etrafı havuzlu bu statta oynayacak... pic.twitter.com/ujn9FXpJqc — Sabah Spor (@sabahspor1) June 28, 2017

BÜYÜK PROJE: LOS ANGELES FC

MLS'in en büyük projelerinden birisi olan Los Angeles FC, ünlü isimlerin ortaklığı ile kuruldu. Takım üzerinde, YouTube'un kurucusu ve eski CEO'su Chad Hurley, Hollywood'un komedi yıldızı Will Ferrell, NBA'in efsane ismi Magic Johnson'la beraber 10'dan fazla iş adamının yatırımı var.

Kulübün başkanlığını ise daha önce NBA'de ve Portland Trail Blazers'ta Genel Menejer Asistanlığı yapan, ESPN'in en önemli NBA yorumcuları arasında yer alan Tom Penn yürütüyor...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor