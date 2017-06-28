Murat Gürbüzerol, Erzurumspor'la anlaştı

Erzurum temsilcisinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Samsunspor'un sözleşmesini sona erdirdiği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, transfer komitesinin başarılı bir kadro kurmak için çalıştığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un zirveye oynayacağı ve başarılı olacağı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmasına önem veriyoruz. Murat Gürbüzerol kardeşimize kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." dedi.

Murat Gürbüzerol, konuşmanın ardından kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza törenine başkan Yılmaz'ın yanı sıra, başkan yardımcısı Zafer Aynalı, asbaşkan Ünsal Kıraç, bazı yöneticiler, teknik direktör Osman Özköylü ve sportif direktör Zafer Demir katıldı.