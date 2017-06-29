Galatasaray'da Gomis resmen imzaladı!

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis ve Dursun Özbek imza töreninde basının karşısına çıktı. İşte Gomis ve Özbek'in açıklamaları:

Dursun Özbek: "Gomis, scout ekibimiz ve Tudor tarafından çok beğenilerek alındı. Golcülüğünü anlatmaya gerek yok. Fransa'da 21 gol attı"

BAFETIMBI GOMIS:

Galatasaray'a gelmiş olmaktan mutluyum. Benim için yapılan sıcak karşılama töreni beni oldukça etkiledi.

2-3 aydır görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde Galatasaray'ın oynadığı maçları takip etmeye başladım ve bu renklere ait olmaya karar verdim.

Bu büyük statta Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Dün de stadı gezdim ve buradaki çalışmalar beni heyecanlandırdı, ne kadar doğru bir karar verdiğimi görmüş oldum.

Hocamızı da İtalya'da yaptığı işlerden dolayı tanıyorum. Onun da bana fayda sağlayacağını biliyorum. Hocamızla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Burada benim takımın yıldızı olmam değil, takım olarak başarılı olmamız önemli.

Türkiye Ligi her zaman çok iyi bir lig. Galatasaray da her zaman dünyanın en iyilerindendi. Çocukken Hagi ve Jardel'li Galatasaray'ı izlerken heyecan duyardım.

Belki Metin Oktay efsanesi yaşarken çok küçüktüm ama bugün onun heykelini bile görmek benim için heyecan vericiydi. Galatasaray'ın Fransız ekolüne sahip olması işimi kolaylaştıracaktır. Bunun benim hedeflerime ulaşmam da motive edici olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da birçok kişiyle Fransızca konuşabiliyorum, kolay adapte olacağımı.

Size kaç gol atarım diye bir söz veremem ama bu büyük taraftarın önünde elimden geleni yapacağımın sözünü verebilirim.

Galatasaray dünya çapında bir ekol, dünyanın her yerinde taraftarlara sahip. Taraftarın havaalanındaki ilgisi beni daha çok havaya soktu. Onlara teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe ile olan büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena da benim iyi bir arkadaşım ve birkaç gün önce bir öğle yemeği yedik kendisiyle. Ona farklı takımlarda da olsak her zaman arkadaşım olarak kalacağını ama saha içinde büyük bir rekabet içinde olacağımızı söyledim.

Belhanda'yı da tanıyorum, aynı ligde oynuyoruz. Onunla da konuştum. Belhanda gibi büyük bir futbolcunun takımımızda olması çok önemli.

DURSUN ÖZBEK:

Transfer çalışmalarına biz çok önceden başladık. Eksiklerimizi tespit ettik 3 ay önceden çalışmalara başladık. 3 futbolcu transfer ettik ama eksiklerimizi tamamlama süreci devam ediyor.

Bazı ufak tefek gecikmeler olabilir transferde ama taraftarlarımız endişelenmesin çünkü bunlar Galatasaray'ın menfaatine olan gecikmelerdir. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için çok kararlıyız bu sene.

Sneijder bizim oyuncumuz hala. Kendisi şu anda izinde. 1 hafta sonra gelecek. Kendisinin durumu önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerden sonra belli olacak. Haftaya yapılacak görüşmelerin akabinde her iki tarafın da kararı belli olacak.

(Bonservis bedeli ödenen Gomis'e ayrıca imza parası da ödenmesiyle ilgili olarak) Olaya iyi taraftan bakmak lazım. Galatasaray eksiklerini tespit etmiş ve transfer yapmaktadır. Sadece kulübü ve yönetimi eleştirmek için o kadar yanlış eleştiriler yapılıyor ki tarifi mümkün değil. Riva parasını harcadığımızı söylüyorlar. Biz bugüne kadar 17 milyon 600 bin euro oyuncu stokumuzdan eksiltme yaptık ve transfere harcadığımız para da 17 milyon 500 bin euro. Bunun neresi Riva parası! Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolla ilgili futbolun ürettiği parayı harcama azmindeyiz. Galatasaray Sportif AŞ.'nin 100 milyon euro geliri var, gideri de aynı orandan. Finansal Fair Play kriterlerine son derecek dikkat ediyoruz. Bütün çabam yaptığımız gayrimenkul değerlendirmelerinden gelen parayı banka faizlerine ödüyoruz. Bu hesapları sıfırlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. 260 milyon dolarlık seviyelerden 150 milyon dolar seviyelerine geldik. Yapılan transferlerin bedeli Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde çok iyi hesaplanmıştır. Buna isterseniz imza parası deyin isterseniz maaş deyin.

Bizim attığımız tohumlar yeşermeye başladı. Benim amacım benden sonra gelecek yönetime büyük bir borç yükü bırakmamak. Galatasaray'ı en büyük düşmanı olan faiz sarmalından kurtarmak için çaba harcıyoruz. Galatasaray'a kendi gelirleriyle kendini idare edebilir, yeterki faiz giderleri olmasın.