Fenerbahçe'ye Perulu sol kanat!

Bir süre adı Galatasaray ile anılan Christian Cueva için bu kez de Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Esporte Interativo kanalı sarı lacivertlilerin Sao Paulo'da forma giyen 25 yaşındaki Perulu sol kanat oyuncu için 9+1 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.

CHRISTIAN CUEVA KİMDİR?

25 yaşındaki oyuncu altyapısını Peru'da alırken, 2013 yılında Rayo Vallecano ile Avrupa'yla tanıştı. Daha sonra ülkesine dönen Cueva, 2016 yılında ise Sao Paulo'ya transfer oldu.

Sol kanatta forma giyen Cueva, 2015-2016 sezonunda toplamda 73 maçta 13 gol atıp, 10 asist gerçekleştirdi. Bu sezon Brezilya'da 4 maça çıktı ve gol atamadı. Oyuncunun Sao Paulo ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.