Göztepe'de Fuchs da ayrıldı

Daha önce Umut, Burak, Soner, Gençer, Emre ve Sinan ile vedalaşan sarı kırmızılılarda tecrübeli sağ bek de resmen takımdan ayrıldı. Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi. Göztepe'ye 2015-2016 sezonunda Konyaspor'dan transfer olan 33 yaşındaki Fuchs, toplam 33 maça çıktı.



Bu arada Göztepe'nin yolunu ayırmayı planladığı orta saha oyuncusu Murat Akın'ın ise Giresunspor ile flört ettiği bildirildi.



Yeni sezonda Halil, Tayfur, Emrecan, Günay, Göktuğ, Metin, Jahovic, Schwechlen, Segbefia ve Kobakhidze ile yola devam kararı alan yönetim, genç kaleci Yavuz Aygün'ü de takımda tuttu. Kurmaylar, gelecek vadeden 20 yaşındaki file bekçisinin gelecekte kulübe çok şey kazandıracağını savundu. Yavuz ise, "Bu kulübün bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Beni Türk futboluna Trabzonspor kazandırdı, o yüzden yeni sezonda forma numaram 61 olacak" dedi. Yavuz geçen sezon İzmir ekibinde sadece 3 kupa karşılaşmasında forma giymişti.

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