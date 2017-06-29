Maicon İstanbul'da

Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği 28 yaşındaki savunmacı Maicon'u taşıyan uçak İstanbul'a indi. Maicon'u Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde coşkulu bir kalabalık karşıladı.



Galatasaray'ın Brezilya'nın Sao Paulo ekibinden transferi için görüşmelere başladığını bildirdiği Brezilyalı futbolcu Maicon, Atatürk Havaalanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Maicon'u karşılaşmak için sarı-kırmızılı taraftarlar havaalanına akın etti. Yıldız oyuncunun görünmesiyle birlikte taraftarlar, futbolcuya tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. 28 yaşındaki futbolcu polis kuvvetlerinin çemberi altında havaalanından çıkış yaptı ve arabaya binerek gitti.



Yıldız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra en kısa zamanda imza atması bekleniyor.



Sarı kırmızılı ekip, Belhanda ve Gomis'i İstanbul'a getirmişti.







KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2006-2007'de altyapısında yetiştiği Cruzeiro'da başlayan Maicon, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydi.

Porto ile üst üste 3 kez lig ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibi ile 1 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.







KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Galatasaray, Maicon'un transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı:



"Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla."







SAO PAULO'YA VEDA ETTİ

Maicon, Sao Paulo Kulübü ve taraftarına yazdığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Bana Brezilya'da harika bir takımda oynama fırsatı veren Sao Paulo'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu formayla 1.5 yıl mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini verdiğim için başım dik ayrılıyorum. Bana olan destekleri için milyonlarca Sao Paulo taraftarına teşekkür ederim. Eleştiriler ve övgüler için de teşekkürler. Sao Paulo her zaman kalbimde yer alacak."







MAICON KİMDİR?



Tam Adı: Maicon Pereira Roque

Doğum tarihi: 14 Eylül 1988 (28 yaşında)

Doğduğu yer: Barretos / Brezilya

Boyu: 1,91 m

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 8 milyon Euro

2015-2016 sezon istatistikleri: 63 maç, 6 gol, 12 sarı kart, 1 kırmızı kart



GEÇMİŞ YILLARDAKİ 'PES' RATİNGLERİ



77 Sao Paulo PES 2017

80 Sao Paulo PES 2016

79 Porto PES 2015

86 Porto PES 2014

80 Porto PES 2013

79 Porto PES 2012

70 Porto PES 2011