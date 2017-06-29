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'ta alarmı!

Giriş Tarihi: 29.6.2017 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 11:34
Östersunds'ta Galatasaray alarmı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Östersunds'u heyecan sardı.

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Östersunds'ta Galatasaray alarmı!
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