Trabzonspor, Onazi'nin bedelini belirledi

Trabzonspor yönetimi, 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Ogenyi Onazi'yi elden çıkarmak için şartını belirledi.



Her fırsatta Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getiren ve ülkesinde kulübünün formasını dağıtan Ogenyi Onazi'nin yolları bordo-mavililerle ayrılabilir. Geçtiğimiz sezon Lazio'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Nijeryalı için daha önce gelen 4 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti. Ancak oyuncuya sürekli talip çıkması üzerine yönetim toplanarak, daha iyi bir teklif gelmesi durumunda bunun değerlendirilmesi kararını aldı. Onazi'nin takımda kalmak istemesine rağmen 6 milyon Euro'ya, 'hayır' demeyecek olan yönetim, resmi talepleri gündeme alacağını menajerlere iletti. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon forma giydiği 32 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist yapmıştı.



38 Maç

2 Gol

1 Asist

41 M.B. Pas

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USTA, RODRİGUEZ'İ BEKLETİYOR

İtalya'da bulunan Trazonspor Başkanı Muharrem Usta, Fiorentina'nın eski kaptanı Rodriguez ile bir görüşme yaptı. Gündemdeki diğer isimlere göre Rodriguez transferini bekleten Usta'nın, Yanal'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli stoperin menajeriyle de görüşerek anlaşma şartlarında önemli aşama kaydettiği ifade edildi.